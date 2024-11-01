Пальмовое масло выросло в цене до двухлетнего максимума: причины

Пальмовое масло растет третий день подряд до самого высокого уровня за последние два года благодаря высокому спросу на фоне опасений относительно сокращения предложения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Высокий спрос в сочетании с проблемами с предложением, частично из-за старения деревьев, привел к росту цен на пальмовое масло более чем на 30% в 2024 году.

Фьючерсы на малазийское пальмовое масло с доставкой в январе подорожали на 2,9% до 1,102 долл/т.

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Поставки в октябре из Малайзии, второго по величине производителя пальмового масла, выросли на 11% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря увеличению экспорта в Индию, Китай и ЕС.

Самое распространенное в мире кулинарное масло также отследило рост цен на сырую нефть, что повысило привлекательность пальмы как сырья для производства биотоплива.

Сообщается, что пальмовое масло получит дополнительный импульс спроса со стороны Индонезии в начале следующего года, когда страна планирует увеличить объемы тропического масла, используемого в смеси биотоплива.

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Ожидается, что рост цены может продолжиться до первого квартала 2025 года.

Напомним:

В мире падают цены на популярное соевое масло, тогда как некогда самое дешевое пальмовое дорожает.