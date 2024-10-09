Беларусь поставляла удобрения в Украину через компанию в ОАЭ – СМИ

Белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" поставлял в Украину продукцию под видом туркменского производства через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такие поставки произошли несмотря на санкции, введенные Украиной и Евросоюзом против белорусского промышленного гиганта.

Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева, которое оказалось в распоряжении редакции "Радио Свобода", следователи разоблачили эту схему в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставками и продажей белорусских минеральных удобрений в Украине. Следствие продолжается с января 2023 года.

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Как отмечается в документе, "Гродно Азот" отправлял свою продукцию по железной дороге в порт российского города Ростов, откуда ее транспортировали в порт города Бургас в Болгарии. Там удобрения паковали в мешки, а затем транспортировали в порт болгарского города Русе на реке Дунай. Оттуда их транспортировали в Измаильский морской порт. Таможенное оформление осуществлялось на основании сертификатов о происхождении продукции из Туркменистана, где вообще не производят этот вид удобрений.

С помощью ImportGenius - службы, которая отображает глобальные торговые документы на импорт/экспорт от таможенной службы США - Радио Свобода нашло одну такую поставку, осуществленную в апреле 2023 года.

Дубайская компания Agro chain general trading LLC поставила из Туркменистана в Украину минеральных удобрений на сумму 1,1 миллиона долларов. Импортером определена украинская компания "Оскар Оптима".

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В то же время стоимость этого контракта не соотносится с финансовыми результатами украинской компании-реципиента, которые она предоставила контролирующим органам.

В ходе расследования было также обнаружено, что сертификаты о происхождении продукции были подделаны. В телефоне одного из представителей украинской компании нашли переписку с гражданами Турции-руководителями дубайской Argo Chain General Trading LLC. Благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений были доставлены из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является "Гродно Азот".

Впоследствии Институт судебных экспертиз Украины подтвердил, что удобрения, которые поставляет украинская компания "Оскар Оптима", полностью соответствуют образцам продукции, которая производится в Гродно.

"Гродно Азот" - единственное предприятие в Беларуси, которое производит карбамид. Европейский Союз ввел санкции против этой компании в декабре 2021 года за увольнение работников, участвовавших в протестах после президентских выборов 2020 года.