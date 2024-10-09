"Укрпочта" планирует доставлять товары из Amazon в Украину

"Укрпочта" планирует соглашение с почтовой службой США (USPS), которое позволит украинскому оператору доставлять товары из Amazon и других американских маркетплейсов в Украину.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы проводим достаточно активные переговоры с USPS (почтовая служба США). Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины", - отметил он.

Соглашение по доставке мелких пакетов уже достигнуто, а сейчас ведутся активные переговоры по посылкам, с целью завершить процесс до 1 января. Есть надежда, что соглашение начнет действовать в 2025 году.

Реклама:

"Идеально было бы подписать соглашение в ноябре, чтобы иметь время на подготовку. Если договоримся с USPS, Украина получит доступ ко всем крупным маркетплейсам, поскольку USPS сотрудничает с ними", - отметил он.

Товары с Amazon будут доставляться через Британию: за один день из Лондона они будут попадать в Украину.