Процедуру бронирования приостановили: Зеленский возмутился большим количеством забронированных
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Об этом говорится в документе из решения правительства по итогам совещания, которое есть в распоряжении ЭП.
"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - пояснил собеседник ЭП причину принятия соответствующего решения.
До 15 ноября планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.
Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и представить правительству проект в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
"Остановка до 15 ноября 2024 г. действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", - говорится в документе.
Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса.