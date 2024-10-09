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Второй по величине банк Сингапура прекращает трансакции с участием РФ

Среда, 9 октября 2024, 17:51 - Алексей Артемчук

Сингапурская финансовая корпорация OCBC с 1 ноября прекращает операции, связанные с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

В обращении к корпоративным и частным клиентам OCBC сослался на операционные проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований из-за санкций в отношении России.

Отмечается, что трансакции, которые OCBC и его подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore прекратят обрабатывать, включают личные переводы с участием контрагентов в России. 

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Они также охватят транспортировку товаров и поставки или продажу товаров/услуг с участием РФ.

Ожидается, что влияние этих ограничений на OCBC не будет существенным, поскольку за последние два года банк и так прекратил открывать новые счета клиентам, связанным с Россией.

Правительство Сингапура в марте 2022 года ввело против РФ односторонние целевые санкции, нацеленные на некоторые российские банки. Но деятельность по торговле криптовалютами и экспорт определенных товаров, многие другие банковские операции и операции по управлению активами для сторон, которые не подпадают под санкции, продолжались.

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Сингапур Россия банки санкции
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