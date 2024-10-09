Бразилия разблокировала соцсеть Х: Маск заплатил штраф

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отменил запрет на работу в стране соцсети X (бывшего Twitter), которая принадлежит Илону Маску.

Об этом сообщает BBC.

Недавно руководство сети уступило требованиям судьи и начало блокировать аккаунты экстремистов, а также выплачивать штрафы бразильскому правительству.

Ди Мораис объявил, что отмена запрета на работу X вступает в силу немедленно, и поручил ведомству, отвечающему за телекоммуникации в стране, в течение суток обеспечить разблокировку бывшего Twitter для всех бразильских пользователей.

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Как пояснил судья, сеть Х по требованию властей Бразилии заплатила штраф в размере 28 млн реалов (около 5,1 млн долларов) и назначила официального руководителя местного представительства.

В августе судья ди Мораис запретил бывшему твиттеру работать в стране за отказ удалить аккаунты правых радикалов, обвиненных в распространении дезинформации.

Напомним:

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Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, представляющие платформу социальных сетей X, не уплатили штрафы в надлежащий банк. Это стало причиной отложить решение разрешить технологической компании возобновить предоставление услуг в Бразилии.