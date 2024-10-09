В Киеве закрыли станцию метро "Днепр": на месте работают взрывотехники

В Киеве закрыли станцию метро "Днепр" по техническим причинам, поезда следуют без остановки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" в КГГА сообщат дополнительно.

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Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

В сети писали, что причиной стала мина в вагоне метро. В то же время утверждается, что "мина" - это фильтр от противогаза. Официальной информации еще нет.

В Нацполиции сообщили, что на место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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