В Киеве закрыли станцию метро "Днепр": на месте работают взрывотехники
Среда, 9 октября 2024, 16:21 -
В Киеве закрыли станцию метро "Днепр" по техническим причинам, поезда следуют без остановки.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"По техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.
О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" в КГГА сообщат дополнительно.
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Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
В сети писали, что причиной стала мина в вагоне метро. В то же время утверждается, что "мина" - это фильтр от противогаза. Официальной информации еще нет.
В Нацполиции сообщили, что на место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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