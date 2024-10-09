Китайские акции упали больше всего с 2020 года из-за скептицизма относительно стимулов экономики

Китайские акции потерпели наибольшее падение за последние четыре года, поскольку трейдеры потеряли терпение относительно темпов стимулирующих мер Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс CSI 300 упал на 7,1%. Хотя индекс приостановил падение после того, как Министерство финансов заявило, что проведет брифинг по вопросам фискальной политики, давление со стороны продавцов возобновилось, и индекс понес первую потерю за 11 дней. Индекс китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, упал еще больше после падения более чем на 10% во вторник.

Хотя акции росли в течение последних недель после ряда политических заявлений, направленных на поддержку экономики, энтузиазм в отношении всплеска акций, вызванного стимулирующими мерами, охлаждается из-за отсутствия каких-либо дальнейших серьезных инициатив на ключевой политической встрече во вторник.

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Все больше стратегов и управляющих фондами говорят, что Пекин должен подкрепить свои обещания по расходам реальными деньгами, тогда как другие предостерегают, что ралли зашло слишком далеко и слишком быстро после того, как основные индексы выросли более чем на 30% за несколько дней.

Государственные облигации Китая выросли, поскольку инвесторы вернулись к активам-убежищам на фоне падения акций. 30-летние фьючерсы подскочили на 0,8%, а доходность на наличном рынке снизилась.

Напомним:

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Китайские акции продемонстрировали самый большой дневной рост с 2008 года на волне государственных стимулов.