Ахметов, Шкиль, Бойко: чьи компании получили больше всего госсредств за год

Лидерами по полученным публичным госсредствам за последний год стали "Автострада" Максима Шкиля, "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко и "Ростдорстрой".

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Лидеры по полученным публичным средствам

Компанией, которая получила больше всего государственных средств, стала "Автострада" из группы "MS Capital". За год она привлекла более 12 миллиардов гривен, занимаясь строительством и ремонтом дорог, мостов и объектов инфраструктуры. Бенефициаром компании является Максим Шкиль.

На втором месте - "Автомагистраль-Юг", которое получило более 10,5 миллиардов гривен. Эта компания стала основным подрядчиком в рамках программы "Большая стройка" до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Бенефициаром является Александр Бойко, который также связан с компанией "Шляховик-97", ключевым поставщиком материалов для "Автомагистраль-Юг".

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"Ростдорстрой" заняла третье место с суммой более 7,6 миллиардов гривен, полученных через публичные закупки. Кроме того, к этой же группе относятся ЧП "Киевшляхбуд" и ООО "РДС-Полтава", которые суммарно получили 8,8 миллиардов гривен.

Четвертое место заняла компания "ОНУР Конструкцион Интернешнл" из группы "ОНУР", которая получила более 4 миллиардов гривен. Эта компания принадлежит турецким предпринимателям Онуру и Ихсану Четинджевизам.

Замыкает пятерку компания "Эко-Строй-Трейд", которая получила 2,2 миллиарда гривен. Она сейчас находится в процессе банкротства. Ее бенефициарами являются Владимир Яцун и Валерий Мищенко, который также является ключевым лицом ФПГ "Группа семьи Мищенко".

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Связи с финансово-промышленными группами и политическими деятелями

Исследование выявило, что 94 из 500 проанализированных компаний, получивших государственные средства, имеют связи с 62 финансово-промышленными группами. В дополнение, 42 компании из этого списка имеют прямые или косвенные связи с национальными политиками, в частности бывшими депутатами и другими публичными деятелями.

Например, компании из группы "СКМ" Рината Ахметова получили от государства более 3,65 миллиарда гривен. Также компания "Кировоградоблэнерго", принадлежащая к "ВС Энерджи Интернейшнл", но имеющая связи с "СКМ", получила почти 199 миллионов гривен.

Среди других известных политических деятелей, чьи компании фигурируют в исследовании, есть Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Анатолий Шкрибляк, а также семья Бойко. Например, бенефициар "Волыньоблэнерго" Анатолий Бойко является сыном народного депутата Украины Юрия Бойко.

Лидеры по выручке среди получателей публичных средств в 2023 году

По выручке в 2023 году крупнейшим получателем публичных средств стало ООО "Эпицентр К" - компания, принадлежащая супругам Герег. Она получила почти 447 миллионов гривен за последние 12 месяцев. Александр Герега является народным депутатом, а Галина Герега - бывшим депутатом Киевсовета.

Вторым в этом списке является "Оптима-Фарм", выручка которого составила 56,7 миллиарда гривен. Компания занимается дистрибуцией лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Компания ООО "ВОГ РЕСУРС", которая занимается торговлей топливом, получила более 50 миллиардов гривен выручки за 2023 год. Ее бенефициарами являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив.

"Киевские энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги" за 2023 год получили выручку в сумме 34,2 млрд грн и 31,7 млрд грн соответственно. Бенефициаром обеих компаний является экс-нардеп, ключевое лицо ФПГ "СКМ" Ринат Ахметов.