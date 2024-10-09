Рада обязала производителей спирта платить акциз с мощности оборудования, а не продукции

Верховная Рада временно изменила налоговый режим для производителей этилового спирта и биоэтанола.

Соответствующий законопроект №12038-1 приняли в целом 258 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон вводит понятие "гарантированное налоговое обязательство" по акцизному налогу для производителей этилового спирта и биоэтанола.

Это означает, что производители будут платить акцизный налог не с фактически произведенной продукции, а с объема, который соответствует максимальной производительности их оборудования.

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Цель закона направлена на совершенствование налогового законодательства Украины в обеспечении полноты уплаты акцизного налога производителями спирта этилового и биоэтанола и имеет целью сделать невозможным применение теневых схем их реализации.