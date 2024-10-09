Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT

Украина планирует отменить запрет на экспорт дронов поскольку ресурсов государства не хватает на покрытие всех военных нужд в беспилотниках, а привлекать средства на производство необходимо.

Об этом пишет газета Financial Times.

Украинской армии срочно нужны дроны для воздушной разведки, защиты и атак на большом расстоянии. Однако ограниченные государственные ресурсы не позволяют покрывать все военные потребности, поэтому компании-производители дронов ищут возможность продавать свою продукцию за границу, чтобы заработать средства для производства новых дронов для армии.

По словам Александра Мариковского, главы подкомитета Верховной Рады по экономическим вопросам, экспорт дронов может принести Украине до $20 млрд дохода - "именно те деньги, которых нам не хватает".

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После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить свою армию всеми необходимыми ресурсами.

Однако государство не имеет финансовых возможностей покупать все доступные дроны и инвестировать в их разработку. Разрешение на экспорт избыточной продукции рассматривается как способ привлечь инвесторов.

В то же время Россия значительно увеличила производство вооружения, и украинские участники отрасли оценивают преимущество России в дронах на поле боя в соотношении от 5 до 10 к 1.

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Дмитрий Хасапов, руководитель компании Ukrspecsystems, одного из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил, что украинским военным "катастрофически не хватает дронов".

Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего $6 млрд, из которых около трети предусмотрено на закупку дронов - гораздо меньше, чем нужно для удовлетворения потребностей фронта.

Для украинских производителей основными заказчиками остаются государство и благотворительные фонды, которые собирают частные средства для военных нужд. Это часто означает краткосрочные или задержанные контракты и отсутствие долгосрочных гарантий для инвестирования в разработку и испытания дорогостоящих компонентов.

Некоторые украинские компании, такие как Ukrspecsystems, начали производить свои продукты в Польше, чтобы обойти экспортные ограничения. Мариковский отметил, что эта тенденция может привести к оттоку талантов и уменьшению налоговых поступлений, что делает вопрос об отмене запрета еще более актуальным.

Компания Roboneers, которая производит дроны, системы электронного глушения и грузовые транспортные средства для фронтовых войск, сообщила, что выигрывает государственные тендеры по цене, которая только покрывает производственные расходы. Самой большой проблемой для каждой украинской компании остается исследование и разработка новых технологий.

Ожидается, что отмена запрета на экспорт будет способствовать тому, что западные партнеры начнут оказывать финансовую поддержку украинским производителям. Некоторые страны уже пообещали выделить средства на закупку дронов для украинской армии, но эти программы еще на начальном этапе.