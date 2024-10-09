Таможенники выявили нарушений на 17 миллиардов с начала года: что изымали

За девять месяцев 2024 года Государственная таможенная служба выявила 7259 нарушений таможенных правил на 17 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Отмечается, что это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В 2273 делах о нарушении таможенных правил временно изъяли предметы правонарушений на сумму 430 млн грн.

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В частности, таможенники изъяли промышленных товаров на сумму 304 млн грн, транспортных средств - на более 68 млн грн, продовольственных товаров - на более чем 52 млн грн, а также валюты - на 6 млн грн.

"В 2161 деле о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 58,6 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 57,9 млн грн", - отмечают в Гостаможне.

Сообщается, что на рассмотрение в суд передано 3969 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 16,6 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд грн.

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