Законопроект о повышении налогов не соответствует Конституции – юридическое управление Совета

Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д, которым повышаются ставки военного сбора и других налогов, и пришло к выводу, что его отдельные нормы не соответствуют Конституции Украины.

Об этом говорится в заключении управления по представленному ко второму чтению текста законопроекта №11416-д.

"В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена ​​юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласовываются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины", – говорится в заключении юристов.

Что не так с законопроектом?

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Во-первых, предложенное законопроектом введение уплаты авансовых взносов с НДФЛ, налога на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат с этих налогов в предыдущие периоды и возможности возвратить эти переплаты как излишне уплаченные, не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков.

Во-вторых, указанное в законопроекте предложение об установлении размеров авансового взноса по налогу на прибыль (для обменных пунктов) в евро нивелирует конституционное значение гривны как денежной единицы Украины.

В-третьих, ряд положений законопроекта не учитывает требований статьи 8 Конституции Украины, поскольку нарушает принцип юридической определенности и предсказуемости закона.

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"Предсказуемость означает, что закон должен быть, по возможности, провозглашен заранее – до его применения, и должен быть предсказуем по поводу его последствий: он должен быть сформулирован с достаточной четкостью, чтобы лицо имело возможность направить свое поведение", – отмечает Главное юридическое управление. Совет, ссылаясь на выводы Конституционного суда.

Также юристы парламента подвергли критике ретроспективное введение некоторых изменений в налоговое законодательство, в частности повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое, в случае одобрения законопроекта в действующей редакции, будет применяться с 1 октября 2024 года. Такая норма не соответствует статье 58 Конституции, утверждающей, что законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности.

Кроме этого юристы указывают, что законопроект №11416-д вводит повышенную ставку военного сбора для всех физических лиц, хотя в Налоговом кодексе предусматриваются исключения по начислению военного сбора с доходов лиц, участвующих в боевых действиях с агрессором.

Еще одна норма, которую раскритиковало Главное юридическое управление – изменения в расчете минимального налогового обязательства (МНС) для владельцев сельскохозяйственных земель. Законопроект предлагает установить минимальный размер этого обязательства на уровне 700 грн с гектара, а для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет не менее 50% - 1400 грн с гектара. По мнению юристов, такие изменения делают невозможным надлежащий расчет МНС.

В конце концов, законопроект №11416-д содержит поручение Кабинета министров внести изменения в методику нормативной денежной оценки земель, учитывая влияние изменений климата на уменьшение доходов с сельскохозяйственных земель. В то же время, эта норма не соответствует статье 6 Конституции Украины, которой власть в Украине делится на законодательную, исполнительную и судебную.

Что содержится в законопроекте?

Ко второму чтению законопроект о повышении налогов будет содержать следующие изменения:

повышение военного сбора с зарплат всех физических лиц (в том числе работающих в режиме "Дія.Сити") с 1,5% до 5%. В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года, то есть доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно;

увеличение военного сбора с 1,5% до 5% от других доходов граждан (не зарплат) с 1 января 2025 года;

введение военного сбора для ФЛП 1, 2 и 4 групп на уровне 10% от минимальной зарплаты установленной на 1 число отчетного месяца (т.е. начиная с октября этого года размер сбора составит 800 грн);

введение военного сбора для ФЛП 3 группы в размере 1% от дохода;

повторное введение повышенного налога на прибыль для банков по ставке 50% за 2024 год. Поскольку банки уже успели заплатить налог по старой ставке за большую часть этого года, то введение налога на сверхприбыль также состоится ретроспективно;

повышение ставки налога на прибыль для небанков (кроме страховщиков) с 18 до 25% с 1 января 2025 года;

введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС в размере 30 тыс., 45 тыс. или 60 тыс. грн (в зависимости от типа заправки) за каждое место продажи горючего. При этом сумма переплат по налогу не будет переноситься в уменьшение налоговых обязательств последующих налоговых периодов;

изменение авансового взноса по налогу на прибыль для обменных пунктов: теперь такой взнос составит 700 евро за каждый пункт обмена валюты в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч жителей и 200 евро для остальных населенных пунктов;

введение МНС в размере 700 грн и 1400 грн за гектар земли;

введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ – как объясняли авторы законопроекта, такое изменение необходимо для введения "экономического бронирования". Ежемесячная отчетность начнется только с 1 января 2025 года;

освобождение от налогообложения НДФЛ доходов от "национального кэшбека" в 2024-2025 годах;

фактическое введение ренты на добычу горных пород под щебень, гранит и песок (не менее 5 долларов за тонну).

Когда будет принят законопроект?

По данным собеседников ЭП в налоговом комитете Рады, парламент должен принять указанные изменения в Налоговый кодекс до конца текущей недели, то есть до 11 октября. Начать рассмотрение законопроекта депутаты планируют уже 9 октября, сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Ко второму чтению в законопроект №11416-д подали более 1300 правок, что может значительно затянуть процесс его рассмотрения.

Большинство налоговых изменений, предлагаемых законопроектом, вступят в силу "задним числом". В частности, по налогообложению зарплат граждан военным сбором по повышенной ставке. Однако как именно эти изменения будут реализовываться на практике, пока точно неизвестно.