Треть чиновников "ошибались" в своих декларациях, в среднем, на 15 миллионов

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В 30% от всех проверенных деклараций чиновников неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

1 246 435 деклараций было подано до 11 сентября 2024 года по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. При этом количество исправленных документов по сравнению с 2023 годом выросло почти в 2 раза.

По состоянию на середину сентября 2024 года количество всех деклараций (1.2 млн), уже в 2,8 раза превышает аналогичный период 2023 года, когда их было 445 тыс. Более 134 тыс. или 11% поданных деклараций в дальнейшем исправлялись.

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В этом году НАПК начало проверки 734 деклараций должностных лиц. У половины из них - 392 случаях - проверки уже завершены.

Среди полностью изученных деклараций 46% содержат в себе нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. В целом все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерялись суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

В 30% от всех проверенных деклараций неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн грн. В среднем, чиновники "ошибались" в каждой такой декларации на 15 млн грн.

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Еще в 16% проверенных деклараций чиновники ошибались, в среднем, на 790 тыс. грн на декларацию. В целом такие ошибки достигли 47,3 млн грн.

На сумму менее 268 тыс грн или до 100 прожиточных минимумов ошибались в каждой второй проверенной декларации.