Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Среда, 9 октября 2024, 11:27 -
По состоянию на 9 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 2 копейки, евро - вырос на 2 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,17 грн, евро - 45,24 грн (на 8 октября доллар - 41,19 грн, евро - 45,22 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.
Реклама:
На это же время "черный" курс евро составлял 45,60 - 45,75 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 8 октября - 41,05 - 41,50 грн);
- Евро - 45,10 - 45,75 грн (курс на 8 октября - 45,15 - 45,75 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
Реклама:
- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 40,95 - 41,41 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
Реклама: