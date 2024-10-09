Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 9 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 2 копейки, евро - вырос на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,17 грн, евро - 45,24 грн (на 8 октября доллар - 41,19 грн, евро - 45,22 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,60 - 45,75 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 8 октября - 41,05 - 41,50 грн);

Евро - 45,10 - 45,75 грн (курс на 8 октября - 45,15 - 45,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 40,95 - 41,41 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.