Все разделы
Укр / Рус

Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Среда, 9 октября 2024, 11:27 - Алексей Артемчук

По состоянию на 9 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 2 копейки, евро - вырос на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,17 грн, евро - 45,24 грн (на 8 октября доллар - 41,19 грн, евро - 45,22 грн). 

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 45,60 - 45,75 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 8 октября - 41,05 - 41,50 грн);
  • Евро - 45,10 - 45,75 грн (курс на 8 октября - 45,15 - 45,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:
  • Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк - 41,00 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
  • Райффайзен - 40,95 - 41,41 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

доллар евро курсы валют
Реклама:
Материалы по теме
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 8 октября 2024, 12:17
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 7 октября 2024, 10:37
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных 4 октября 2024, 16:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте