В Украине отключалась высоковольтная линия, соединяющая энергосистему с Молдовой

В южном регионе отключалась по технологическим причинам высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы, что привело к снижению напряжения на одном из энергетических объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, в этом же регионе в результате технологических нарушений обесточивалось оборудование подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.

Центральный регион: из-за технологических нарушений снижали напряжение энергетические объекты.

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В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В частности, в Харьковской области в результате обстрела выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.