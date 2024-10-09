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В Украине отключалась высоковольтная линия, соединяющая энергосистему с Молдовой

Среда, 9 октября 2024, 11:12 - Виктор Волокита

В южном регионе отключалась по технологическим причинам высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы, что привело к снижению напряжения на одном из энергетических объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, в этом же регионе в результате технологических нарушений обесточивалось оборудование подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.

Центральный регион: из-за технологических нарушений снижали напряжение энергетические объекты.

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В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В частности, в Харьковской области в результате обстрела выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

электроэнергия Минэнергетики
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