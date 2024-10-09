В Украине отключалась высоковольтная линия, соединяющая энергосистему с Молдовой
В южном регионе отключалась по технологическим причинам высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы, что привело к снижению напряжения на одном из энергетических объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Кроме того, в этом же регионе в результате технологических нарушений обесточивалось оборудование подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено.
Центральный регион: из-за технологических нарушений снижали напряжение энергетические объекты.
В пресс-службе также отметили, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
В частности, в Харьковской области в результате обстрела выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.