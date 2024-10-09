Владелец "ТК Групп" объяснил, почему легпрому Украины трудно конкурировать с иностранцами

Украинская легкая промышленность при закупках находится в неравных конкурентных условиях с иностранцами - только на обеспечение электроснабжения совокупно израсходовано более 1 млрд грн, но отрасль все равно конкурентна и эффективна.

Такое мнение высказал председатель комитета оборонных закупок легкой промышленности при Федерации работодателей Украины, владелец "ТК Групп" Александр Соколовский во время "круглого стола" по проблемам оборонных закупок в легпроме в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Однако до сих пор существуют единичные случаи серого или скрытого импорта из Турции, Китая. Или – что еще хуже – из стран, в которых фактически используется рабский или детский труд – Вьетнам, Бангладеш", – сообщил он.

Как наиболее возмутительный пример, он привел историю со скрытым импортом одного из поставщиков Государственного оператора тыла (ДТО) - "Фарминко Норд", который не только выдает за украинскую продукцию, заказанную во Вьетнаме, но и задерживает поставки критической для армии зимней формы на месяце .

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"Ни один реальный украинский производитель таких задержек не допускает. Хотя у нас постоянно летают ракеты. А локализация – предохранитель от таких историй", – отметил Соколовский.

Со своей стороны, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский сообщил, что правительство уже подготовило предложения по товарам, на которые могут быть расширены условия локализации (сейчас действуют только на продукцию машиностроения - ред.), и там есть товары легкой промышленности.

"Сейчас мы просим производителей формировать свои позиции по включению продукции в перечень, но для этого они должны понимать системно, каким образом сделают процент местной составляющей (на 2025 год – 25%, с ежегодным приростом на 5 п.п. – до 40%)" - за счет какого сырья, операций, комплектующих", - отметил нардеп.

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Замминистра экономики Надежда Бигун сообщила, что министерство поддерживает тезис о том, что на торги должны приходить реальные производители, а не посредники, и завершает подготовку проекта постановления, вводящего условие локализации в оборонных закупках и касающегося товаров легпрома.