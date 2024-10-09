Владелец Vodafone Украина единственный подал заявку на приватизацию ОГХК

Компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи.

Хасанов – владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Стартовая стоимость ОГХК составила 3,90 млрд. грн., а Цемин Украина предложила 3,94 млрд. грн.

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Как пишет LIGA.net, региональный директор NEQSOL Владимир Лавренчук в комментарии изданию сказал, что холдинг ожидает завершения процесса приватизации и оглашения официальных результатов в соответствии с действующими процедурами.

Согласно порядку проведения электронных аукционов для продажи объектов крупной приватизации, в случае подачи менее двух заявлений об участии в торгах, орган приватизации должен в течение пяти рабочих дней со дня формирования протокола принять и опубликовать решение – продается актив или нет.

По словам Лавренчука, NEQSOL рассматривает ОГХК как стратегическую инвестицию.

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"NEQSOL Holding сделал этот шаг как потенциальный стратегический инвестор, который в случае признания победителем планирует вместе с выполнением всех приватизационных обязательств, охватывающих социальные, экологические и технические аспекты, реализовать планы по модернизации, разработку новых продуктов с использованием глубокой переработки сырья и расширение на глобальных рынках", – прокомментировал заявку региональный директор Владимир Лавренчук.

До войны "Цемин Украина" из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО "Ивано-Франковскцемент" и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.