Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Бьоркнерт фото: приватбанк

7 октября 2024 года наблюдательный совет Приватбанка объявил об избрании Микаэля Бьоркнерта на должность председателя правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это решение завершило конкурсный отбор на международном уровне, в котором приняли участие высококвалифицированные кандидаты из Украины и из-за рубежа.

Как говорится в сообщении, у Микаэля Бьоркнерта более 25 лет опыта работы в финансовом секторе. До сих пор он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг, от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации. В Swedbank господин Бьоркнерт успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу.

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Перед тем, как присоединиться к Swedbank, он занимал должность председателя совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителя направления международных транзакций в банке SEB (Эстония), члена совета директоров в компании Nasdaq (в Швеции).

В Приватбанке господин Бьоркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентричной модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, благодаря чему банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов.

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