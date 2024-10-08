Рада лишила Гоструда части полномочий

Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный проект закона Украины, согласно которому Гоструда лишается несвойственных функций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Законопроект был для разграничения политик промышленной безопасности, охраны труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора. Это позволит перераспределить и оптимизировать функции между соответствующими центральными органами исполнительной власти.

В частности, другим органам передаются такие функции Гоструда:

Реклама:

регистрации и учета крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств - в МВД;

контроля за соблюдением законодательства о рекламе (относительно содержания рекламы о вакансиях) - к Госпродпотребслужбе.

Кроме этого, как говорится в сообщении, для соблюдения принципа недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора (контроля) по одному и тому же вопросу, Гоструда не будет проводить техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту.

Реклама: