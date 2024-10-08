В Украине открыли Реестр международных автобусных маршрутов: популярное направление

В Украине на Едином государственном портале открытых данных появилась возможность просмотреть все действующие официальные международные автобусные маршруты, содержащиеся в соответствующем реестре.

Об этом сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте.

"8 октября на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua открыт доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования. Опубликованные данные содержат информацию обо всех действующих официальных маршрутах, имеющих разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством как Украины, так и стран через/в которые открыт автобусный маршрут", - говорится в сообщении.

Реестр содержит информацию о названии маршрута, график движения автобусов по нему, расписание и перечень остановок, протяженность, общее время путешествия, исполнителей маршрута и др.

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Отмечается, что обнародованные данные позволяют анализировать информацию о количестве маршрутов, ключевых транспортных направлениях, тенденции к увеличению/уменьшению пассажирского трафика.

Это в свою очередь позволяет прогнозировать популярность существующих маршрутов и определять потребность в дополнительных.

По состоянию на 8 октября действует 1 237 международных автобусных маршрутов, самым популярным направлением считается Кишинев.

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Напомним:

В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах - до 30%.