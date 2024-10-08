БЭБ подозревает директора украинской компании с российской связью в уклонении от налогов

Детективы Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили о подозрении генеральному директору "Судоходная компания "Укрречфлот" в уклонении от уплаты 10,3 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Источники ЭП в правоохранительных органах говорят, что компанию связывают с российским олигархом Константином Григоришиным, владелец компании - его одноклассник. Директор, которому предъявили подозрение - Александр Борисенко.

Предприятие специализируется на добыче песка в русле реки Днепр.

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Досудебным расследованием установлено, что гендиректор общества в течение трех лет неправомерно осуществлял расчет и декларирование налоговых обязательств по рентной плате.

В результате таких противоправных действий бюджету Украины был нанесен ущерб на сумму более 10,3 млн грн, говорят правоохранители.

Директору компании сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас принимаются меры по избранию подозреваемому меры пресечения.

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Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, начатое на основании аналитических материалов Бюро экономической безопасности Украины.