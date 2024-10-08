Поставки нефти из России выросли до самого высокого уровня за три месяца

Поставки сырой нефти из России выросли до самого высокого уровня за три месяца, поскольку больше нефти стало доступным для экспорта после того, как нефтеперерабатывающие заводы страны начали сезонное техническое обслуживание.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Средние четырехнедельные объемы грузов выросли примерно на 60 тысяч баррелей в день на неделе до 6 октября, достигнув самого высокого уровня с начала июля.

Переработка нефти в России в течение большей части сентября упала до самого низкого уровня с июня из-за работ на заводах по всей стране, и эта тенденция продолжилась в первые дни этого месяца.

Реклама:

Увеличение четырехнедельных объемов произошло несмотря на снижение поставок из балтийских и азиатских портов в течение семи дней. Производство сырой нефти упало ниже целевого показателя страны по соглашению ОПЕК+ в прошлом месяце.

Общая стоимость экспорта российской сырой нефти снизилась до 1,54 миллиарда долларов за семь дней до 6 октября, по сравнению с 1,68 миллиарда долларов в период до 29 сентября.

Падение еженедельных поставок частично компенсировалось ростом средних цен на российскую нефть, которые выросли на фоне общего увеличения глобальных бенчмарков из-за опасений рынка, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

Реклама:

Государственные доходы России от нефти показали незначительный рост в сентябре, который произошел за счет нефтяных производителей страны. Правительство РФ компенсировало слабые энергетические цены, сократив на половину ежемесячные субсидии производителям сырой нефти.