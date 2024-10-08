Экспорт леса из России упал на треть после западных санкций

В 2024 году российские производители продадут за границу около 20,7 млн. кубометров пиломатериалов, или на 32% меньше, чем экспортировалось в досанкционном 2021 году.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По сравнению с прошлым годом экспорт окажется меньше на 1 млн кубометров. Это связано, в частности, со снижением объемов поставок в Китай, который после запрета на импорт в страны ЕС стал основным покупателем пиломатериалов из России.

Вторым крупнейшим импортером российских пиломатериалов по итогам года останется Узбекистан. Третьим ключевым рынком станут страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). За ними следует Турция.

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Несмотря на то, что отгрузки в страны СНГ и MENA (Ближний Восток - Северная Африка) постепенно растут, динамику российского экспорта определяют спрос и цены на рынке КНР. При этом на поставки существенно влияют логистические сложности и ограничения банковских расчетных операций с импортерами.

Российские предприятия лесопромышленного комплекса в основном поставляют за рубеж доски и брус из хвойных пород деревьев, которые применяются при строительстве. Тем временем в Китае в секторе недвижимости продолжается кризис.

На фоне падения экспорта производство пиломатериалов в России не снижается. По данным Росстата, в январе-августе оно выросло на 0,6% год к году, до 19,3 млрд кубометров. Между тем цены на пиломатериалы на мировом рынке с начала 2024 года снизились на 13%, до 125,5 долл за 1 кубометр, а стоимость доставки достигла 50-55 долл за тот же объем.

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ЕС ввел запрет на импорт лесной продукции из России в апреле 2022 года. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за войны в Украине. Под ограничения попали, в частности, пиломатериалы, древесные плиты, фанера, бумага и картон, а также продукция машино- и станкостроения для лесной промышленности.

В "Рослесинфорге" оценивали объем экспорта российской лесопромышленной продукции, которую затронули санкции ЕС, в 6 млрд долл. В частности, в 2021 году на "недружественные" страны приходилось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из которых 75% вывозили в европейские страны, а еще около 9% - в США. В 2021 году поставки продукции лесной промышленности превышали 17,5 млрд долл.