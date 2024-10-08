ДТЭК реализовал пилотный проект цифрового двойника электросетей в Киевской области

Оператор системы распределения э/э "ДТЭК Киевские региональные электросети" реализовал на Ирпенском энергоузле пилотный проект цифрового двойника сетей.

Об этом сообщает ДТЭК, передает "Интерфакс-Украина".

"Цифровой двойник - это "копия" сети в специализированном программном обеспечении, наполненном данными об электросетях, их характеристиках, мощности, категории надежности клиентов и тому подобное. Эта программа позволяет моделировать работу сети, распределение нагрузки по элементам, а также прогнозировать аварии. Благодаря этой технологии энергетики смогут определять слабые места в сети и эффективные способы их усиления", - отметил ДТЭК в релизе.

В нем отмечается, что воплощение проекта во всей Киевской области позволит снизить количество аварий и соответственно перерывов в электроснабжении для жителей и бизнеса.

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"Одна из составляющих, которую цифровой двойник позволит обеспечить, - это сокращение времени отключения. Благодаря расчету оцифрованных данных мы можем увидеть, какие элементы имеют низкую надежность, и сможем заранее запланировать усиление этих элементов. Или найти альтернативный путь, как перезаживить клиентов без срочного усиления элементов, а запланировать эту нужную модернизацию на будущее. Таким образом, мы улучшим надежность электроснабжения", - описал преимущества проекта начальник отдела долгосрочного планирования и анализа сети „ДТЭК Сети" Леонид Москаленко.

Как отметили в ДТЭК, пилотный проект цифрового двойника смог подтвердить достижение улучшения заложенных в концепции развития сетей целевых показателей, например, уменьшение среднего времени аварийного отключения электроэнергии с 1122 до 100 минут в год (SAIDI) в Ирпенском энергоузле.

Там уточнили, что во время реализации пилотного проекта в течение года энергетикам удалось оцифровать более 3 тыс. км линий электропередачи и почти 1,5 тыс. энергообъектов на Ирпенско-Бучанском участке, а в следующем году "ДТЭК КРЕМ" планирует реализовать "цифрового двойника" уже по всей территории региона.

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ДТЭК отметил, что создание цифровой модели сетей является частью 10-летнего проекта по модернизации энергоинфраструктуры "Сети Будущего", внедряемой ОСР "ДТЭК Сети" в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в столице.

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