"Центрэнерго" заказало защиту трансформаторов ТЭС от шахедов за 520 миллионов

Две тепловые электрические станции ПАО "Центрэнерго" 2-3 октября без торгов заключили два соглашения с Консорциумом "Строительно-энергетическая компания" на реконструкцию вводно-распределительных устройств общей стоимостью 520 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Змиевская ТЭС на Харьковщине заказала реконструкцию ОРУ-330 с внедрением второго уровня системы инженерной защиты автотрансформаторов АТ-А, АТ-Б стоимостью 263 млн грн, а Трипольская ТЭС на Киевщине - реконструкцию ОРУ-330/110 с внедрением второго уровня инженерной защиты автотрансформаторов 330/110/10 кВ стоимостью 257 млн грн.

Эти подряды включают проектирование. Работы должны быть завершены до конца текущего года.

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Другие подробности неизвестны, как и стоимость строительных материалов. Поскольку правительственное постановление №1178 позволяет осуществлять закупки без проведения открытых торгов, если речь идет о защите объектов электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного, нефтегазового комплексов и объектов критической инфраструктуры. Поэтому обоснование этих закупок, а также договоры вместе с приложениями будут обнародованы в "Прозорро" только через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения в Украине.

Киевский Консорциум "Строительно-энергетическая компания" с уставным капиталом 4 млн грн был создан 18 сентября 2024 года. Его участниками являются ООО "Газ Гранд Проект" (28%), ООО "Меттранссервис" (24%), ЧАО "Трест Жилстрой-1" (24%) и ООО "Проектный институт „Запорожский промстройпроект" (24%). Директором Консорциума работает Юрий Никифоров.

Киевской "Газ Гранд Проект" владеет и руководит Сергей Бурдейный.

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Криворожский "Меттранссервис" принадлежит Андрею, Дмитрию и Татьяне Тонкошкурам, а руководит фирмой Михаил Гук. До 2023 года вместо Татьяны Тонкошкур соучредителем был Виталий Голосюк. Когда-то он владел ООО "НПК „Южно-газовая компания" с Валерием Ивановым, отцом Андрея Иванова. Ивановы были депутатами Запорожского горсовета от Партии регионов.

Харьковский "Трест Жилстрой-1" принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне - члену исполкома Харьковского горсовета.

Сейчас запорожским "Проектным институтом „Запорожский промстройпроект" владеет Виктор Каминский, а руководит Алексей Лахтаренко. Ранее учредителем этой фирмы был владелец ряда аграрных компаний Вадим Коверник, а когда-то давно - ЗАО "ЗИФ „Запорожские ферросплавы".

Напомним:

"Энергоатом" только 25 сентября 2024 года заключилсоглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции.