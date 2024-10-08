Кабмин передал на большую приватизацию конфискованный у российского олигарха завод
Вторник, 8 октября 2024, 14:01 -
Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации государственной собственности 100% уставного капитала ООО "ВСМПО Титан Украина".
Об этом 8 октября по итогам заседания правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как сообщалось, в начале 2023 года суд взыскал в доход государства активы российского олигарха Шелкова, среди которых "ВСМПО Титан Украина", Демуринский ГОК, а правительство передало их Фонду госимущества.
Напомним:
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Шелков - российский миллиардер, экс-глава инвестиционного подразделения государственной компан
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