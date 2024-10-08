В Украине посчитали "себестоимость" одного трудового мигранта

"Себестоимость" одного трудового мигранта может составлять несколько тысяч долларов - в основном за переезд и оформление документов - плюс зарплата и расходы на проживание.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Ивано-франковский девелопер Blago Development рассказал изданию, что в июле трудоустроил пять граждан Индии. Для компании "себестоимость" одного трудового мигранта составляла примерно $3000. В эту сумму входят расходы на переезд, оформление разрешительных документов на работу, страховка.

К этому надо добавить еще заработную плату $450-650, расходы на проживание и в некоторых случаях питание.

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В то же время украинские компании в основном хотели бы привлекать кандидатов из Молдовы, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

Однако кандидаты из этих стран или не рассматривают Украину как рынок для заработка, или же имеют высокие ожидания относительно вознаграждения. Например, разнорабочий на ферме - $800, сварщик - $1700-2500.

Совладелец киевского застройщика, который попросил не называть его имя, рассказывает, что его компания отказалась от привлечения иностранных работников из-за низкой эффективности и недостаточной трудовой дисциплины.

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"Мы платим $800-850 украинцам. Индус стоит $600, плюс сопутствующие расходы. Из 10 таких рабочих половину надо будет менять, потому что у них нет квалификации", - говорит девелопер и добавляет, что в его компании приняли решение привлечь украинцев, увеличив вознаграждение.