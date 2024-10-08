Количество индустриальных парков Украины приближается к сотне: Кабмин создал еще два

В Украине создали еще два индустриальных парка - на Львовщине и Николаевщине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Развиваем сеть индустриальных парков. Сегодня создаем еще две такие площадки - на Львовщине и на Николаевщине", - рассказал Шмыгаль.

Суммарно они смогут создать 1800 новых рабочих мест.

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Он отметил, что таким образом в Украине будет зарегистрировано уже 95 индустриальных парков.

Напомним:

Четырем индустриальным паркам выделили госфинансирование на сумму 216 млн гривен.

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