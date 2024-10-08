Количество индустриальных парков Украины приближается к сотне: Кабмин создал еще два
Вторник, 8 октября 2024, 13:59 -
В Украине создали еще два индустриальных парка - на Львовщине и Николаевщине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Развиваем сеть индустриальных парков. Сегодня создаем еще две такие площадки - на Львовщине и на Николаевщине", - рассказал Шмыгаль.
Суммарно они смогут создать 1800 новых рабочих мест.
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Он отметил, что таким образом в Украине будет зарегистрировано уже 95 индустриальных парков.
Напомним:
Четырем индустриальным паркам выделили госфинансирование на сумму 216 млн гривен.
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