В Киеве из-за подтопления перехода закрыли станцию метро
Вторник, 8 октября 2024, 13:15 -
В Киеве из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как говорится в сообщении, поезда следуют мимо станции без остановки.
Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.
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"Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях", - рассказали в КГГА.
Там также добавили, что проводятся работы по откачке воды.
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