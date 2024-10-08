В Киеве из-за подтопления перехода закрыли станцию метро

В Киеве из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как говорится в сообщении, поезда следуют мимо станции без остановки.

Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) - улице Дорогожицкой.

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"Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях", - рассказали в КГГА.

Там также добавили, что проводятся работы по откачке воды.