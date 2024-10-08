Китай стал отказываться от поставок в Россию сырья для лекарств 

Китайские компании начали останавливать поставки в Россию фармакологического сырья для производства лекарств из-за санкций.

Об этом сообщает The Moscow Times.

После последнего пакета санкций существуют прописанные интермедиаты, активы и реагенты, которые запрещено поставлять в Россию. С этим столкнулись производители фармсубстанций.

Ситуация с поставками в перспективе будет только ухудшаться. При этом в России невозможно наладить производство собственного сырья.

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Отмечается, что зависимость российских производителей лекарств от зарубежного сырья достигает 80%. При этом более двух третей импорта приходится на Китай и Индию.

После начала войны в Украине российская фарминдустрия столкнулась с проблемами при импорте сырья, что привело к удорожанию лекарств.

В 2023 году в Россию было завезено 12 847 тонн субстанций против 17 199 тонн в 2022-м. На фоне дефицита стоимость субстанций в 2023 году увеличилась на 26% - до $116 за 1 кг.

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Из-за проблем с поставками сырья для изготовления препаратов и ухода с российского рынка международных фармпроизводителей в России резко сократилось количество доступных лекарств.

В 2023 году из ассортимента исчезли 2,2 тыс. торговых позиций. Всего в аптеках по итогам года было доступно 19,4 тыс. лекарственных средств, или на 11% меньше, чем в 2022 году.