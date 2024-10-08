Правительство направило 86 миллионов евро на защиту энергетических объектов

Правительство Украины приняло решение, которое позволило направить дополнительные 86 млн евро на систему защиты вокруг энергообъектов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня принимаем решение, которое позволит перераспределить средства в рамках займа от Европейского инвестиционного банка на модернизацию наших подстанций", - рассказал он.

Таким образом, на возведение систем защиты вокруг энергетических объектов направили дополнительные 86 млн евро. По замыслу - это уменьшит риски от российских атак.

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Напомним:

"Энергоатом" только 25 сентября 2024 года заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции.