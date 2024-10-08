Украина экспортировала уже на треть больше товаров, чем в прошлом году – Шмыгаль
Вторник, 8 октября 2024, 12:44 -
В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщил премьер-министру Украины Денис Шмыгаль.
"То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год", - отметил он.
В денежном измерении экспорт составил 28,9 млрд долларов.
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"Это стало возможным благодаря функционированию черноморского морского коридора, благодаря государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики", - добавил он.
Традиционно лидером экспорта является аграрный сектор. Уже намолочено почти 57 млн тонн нового урожая зерновых, масличных культур и сахарной свеклы.
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