Япония открыла кредитную линию на 150 миллионов долларов для восстановления Украины 

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до 150 млн долл для поддержки важных проектов в Украине и продвижения зеленых инициатив.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кредитная линия была разработана для предоставления финансирования восстановления Украины и других пострадавших государств-членов ЧБТР.

Отмечается, что эти деньги будут направлены на проекты по восстановлению и реконструкции ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины.

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"Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институтов к оказанию поддержки Украине во времена острой необходимости", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Основное внимание будет сосредоточено на укреплении устойчивости экономики, в частности в таких секторах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, цифровая инфраструктура и фармацевтика.

Кроме этого, до 75 млн долл будет направлено на зеленые инициативы и продвижение экологической устойчивости в регионе Черного моря.

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Напомним:

Украина и Япония усилят сотрудничество в сфере бизнеса благодаря подписанию соглашения о защите инвестиций и открытию офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине.