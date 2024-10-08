Российские компании массово жалуются на дефицит мигрантов

Большая часть опрошенных российских компаний заявили о нехватке трудовых мигрантов.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на опрос hh.ru.

Большая часть (53%) российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих, а 46% отметили, что в той или иной степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов.

Согласно исследованию, наиболее востребованными остаются рабочие (53%), строители (35%), линейный обслуживающий (25%) и производственный персонал (23%).

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При этом в российских компаниях чаще всего работают сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%). Также присутствует рабочая сила из Евросоюза и Азии (КНР, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др.). На страны Африки (ЦАР, Нигерия, Зимбабве и др.) и Ближнего Востока (ОАЭ, Иордания, Израиль и др.) приходится по 10%.

В ходе аналогичного опроса Российского союза промышленников и предпринимателей о сложностях с привлечением трудовых мигрантов сообщили две трети компаний. Из них 56% назвали основной проблемой отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, а 38% - то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку.

Почти каждая пятая компания (19%) пожаловалась на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу.

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Кроме того, более 12% компаний сообщили, что им не хватает выделенных государством квот для мигрантов, а 6,3% - что высококвалифицированные иностранцы не могут получить разрешение на въезд.

В то же время из опроса РСПП следует, что дефицит кадров наблюдается у 82,8% компаний.

Сообщается, что чаще всего (в 42% случаев) организации не могут заполнить 5-15% вакансий, 37% организаций указали, что у них дефицит составляет 1-5% занятых, 11% оценили нехватку специалистов в диапазоне 15-30% штата. При этом более 40% организаций указали, что им в большой степени не хватает низкоквалифицированных сотрудников.