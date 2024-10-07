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Украинская компания поставила трубы для SpaceX

Понедельник, 7 октября 2024, 18:44 - Виктор Волокита

Украинский производитель бесшовных нержавеющих труб, никопольская компания "Сентравис", получил специальный заказ, конечным получателем которого является американская аэрокосмическая компания SpaceX. 

Об этом сообщили в компании, пишет Форбс Украина.

Как говорится в сообщении, труба украинского производителя будет использована для подачи топлива в ракеты, говорится в сообщении компании.

Речь идет о 28 т толстостенной трубы с комбинацией таких механических свойств как пластичность, твердость, способностью выдерживать сверхбольшое давление и работать в условиях агрессивной среды. 

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Трубу украинского производителя планируют использовать для подачи топлива в ракеты SpaceX, однако детали будущего применения самим производителем ракет не сообщаются.

Заказ был выполнен в течение 2,5 месяцев на основном производстве в Никополе. 

Трубу уже отгрузили и вскоре она будет в распоряжении SpaceX, сообщили в компании.

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Centravis семьи Атанасовых основана более 20 лет назад. В 2023 году компания произвела 12 200 т бесшовных нержавеющих труб. Более 99% этого объема было экспортировано в 38 стран мира.

производство США
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