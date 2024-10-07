Минфин в сентябре перечислил почти 16 миллиардов местным бюджетам

Министерство финансов в сентябре 2024 года обеспечило перечисление 15,9 млрд грн трансфертов в местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В сентябре 2024 года Минфин, согласно бюджетному законодательству, обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 15,9 млрд грн, что составляет 93,8% предусмотренных росписью ассигнований в сентябре", - говорится в сообщении.

В частности, базовая дотация перечислена в сумме 1,8 млрд грн, что составляет 100% от росписи ассигнований.

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Сообщается, что дополнительные дотации составили 3,2 млрд грн, или 99,99% от запланированного объема.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам на 1 октября составляют 186 млрд грн. Это на 5,8 млрд грн больше, чем было на начало сентября.

"За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и в дальнейшем имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне", - подчеркнули в министерстве.

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Все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их не хватает. Поэтому важно принять налоговые изменения во втором чтении.