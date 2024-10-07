Курс рубля упал до минимума за последний год

Курс российского рубля упал до минимума за последний год, несмотря на увеличение интервенций Центробанка и подскочившие цены на нефть.

Об этом пишет The Moscow Times.

На торгах в понедельник, 7 октября, курс юаня поднимался до отметки 13,59 рубля - это максимальный уровень с октября прошлого года,

Доллар на внебиржевом рынке, по данным LSEG, подорожал до 96,27 рубля и установил рекорд за последний год, а курс евро закрепился выше 105 рублей (105,58 рубля).

Реклама:

С середины июня рубль девальвировал более чем на 17% относительно юаня, 15% - относительно доллара и почти 10% относительно евро, а с конца августа девальвация стала практически безостановочной: российская валюта завершила в минусе шесть недель подряд, чего на бирже не видели ни разу с начала войны.

"Заметный вклад в ослабление рубля вносили внешние ограничения, мешавшие притоку экспортной валютной выручки на российский рынок", - поясняет аналитик российской компании „Велес Капитал" Юрий Кравченко. В то же время он отметил, что спрос на валюту со стороны российских импортеров растет.

Из-за угрозы американских санкций платежи для российских компаний массово блокируют банки дружественных стран, в том числе китайские, где в начале осени зависли транзакции на десятки миллиардов юаней, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Реклама:

Российский инвестбанкир Евгений Коган отметил, что российский рынок испытывает острую нехватку китайской валюты с начала осени, но в октябре ситуация ухудшилась: из-за праздников рынки КНР закрыты, и "валюта из-за рубежа не поступает".

Завершение китайских праздников (8 октября) должно увеличить поступление юаней на российский рынок, в том числе за счет отложенных продаж, считает аналитик "ПСБ" Евгений Локтюхов. Впрочем, укрепление рубля если и произойдет, то будет локальным, добавляет эксперт.

Чтобы поддержать курс рубля российский центробанк в октябре продаст китайских юаней на $1,3 млрд - в 32 раза больше, чем в сентябре. Однако это вряд ли остановит ползучую девальвацию российской валюты: до конца года юань может закрепиться выше 14 рублей, считает Кравченко: это станет новым рекордом курса с марта 2022 года.