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Китай усиливает контроль за выездом работников госсектора за границу – FT

Понедельник, 7 октября 2024, 17:39 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Китайские власти требуют, чтобы все больше работников госсектора сдавали загранпаспорта.

Об этом сообщает Financial Times.

Кампания по сбору паспортов, проводимая в рамках "управления личными поездками за границу", позволяет китайским чиновникам контролировать и отслеживать поездки граждан за границу.

Отмечается, что ограничения на зарубежные поездки в Китае были значительно расширены по сравнению с прошлым годом. Они охватили рядовых работников школ, университетов, местных органов власти и государственных служащих.

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Изъятие паспортов, вероятно, основывается на национальных правилах 2003 года, которые установили систему ограничения поездок для ключевых лиц, таких как чиновники среднего и высокого уровня, и позволили местным властям устанавливать правила для всех государственных служащих в отношении международных поездок.

Жители неспокойных регионов, таких как Тибет, потеряли свободу путешествий более десяти лет назад.

Сообщается, что ограничения касаются и пенсионеров.

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Китай паспорта
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