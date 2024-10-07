Энергетический гигант BP отказывается от цели сократить добычу нефти

British Petroleum отказалась от цели сократить добычу нефти и газа до 2030 года.

Об этом сообщает Reuters.

British Petroleum, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, планирует осуществить несколько новых инвестиций на Ближнем Востоке и в Мексиканском заливе, чтобы увеличить добычу нефти и газа.

Обнародованная в 2020 году, стратегия BP была самой амбициозной в секторе и предусматривала сокращение добычи на 40% при одновременном быстром росте возобновляемых источников энергии до 2030 года.

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В феврале 2023 года BP уменьшила целевой показатель до 25%, что приведет к тому, что в конце десятилетия компания будет добывать 2 миллиона баррелей в день, поскольку инвесторы сосредоточились на краткосрочных прибылях, а не на энергетическом переходе.

Очинклосс возглавил компанию в январе, но ему не удалось остановить падение цены на акции BP, которая в этом году отставала от своих конкурентов, поскольку инвесторы ставят под сомнение способность компании генерировать прибыль в рамках ее нынешней стратегии.

Компания продолжает ставить себе цель достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

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