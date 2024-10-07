Компания Christian Dior снова регистрирует торговую марку в России

Французский дом моды Christian Dior Couture возобновил регистрацию торговой марки в РФ, после того, как вышел из России, но тайно продолжал поставлять товары.

Об этом сообщает B4Ukraine.

Dior возобновил регистрацию торговой марки в России после того, как объявил о приостановлении своей деятельности на рынке с началом полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

4 марта 2022 года LVMH объявила о временном закрытии своих 124 магазинов в России, учитывая текущие обстоятельства в регионе.

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Однако компания не осудила Москву за ее неспровоцированное наступление и не назвала агрессора по имени.

Компания не уточнила, продолжает ли поставлять товары в Россию. Позже данные об экспорте показали, что да. После резкого падения сразу после вторжения, поставки Christian Dior никогда не прекращались полностью, как свидетельствуют данные российской таможни, и несколько восстановились к осени 2022 года, хотя и не до уровня, предшествовавшего вторжению.

Более того, значительная часть поставок поступала непосредственно из Франции (на сумму 2 млн долл в марте 2023 года), а также через Латвию и Сербию.

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Кроме того, в сообщении отмечают, что главный магазин Dior в престижном торговом центре ГУМ, расположенном на Красной площади, остается открытым.

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