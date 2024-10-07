Отчет ООН: преступные группировки Азии используют Telegram как "черный рынок"

Мощные криминальные сети в Юго-Восточной Азии активно используют мессенджер Telegram, что привело к кардинальным изменениям в том, как организованная преступность может вести масштабную незаконную деятельность.

Об этом говорится в отчете ООН, пишет Reuters.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Telegram на широком уровне продают взломанные данные, в частности данные кредитных карт, пароли и историю просмотров в интернете, на каналах с минимальной модерацией.

Также активно распространяют инструменты для киберпреступности, например программное обеспечение для создания поддельных изображений (deepfake) для мошенничества, и вредоносное ПО для кражи данных. Кроме того, нелегальные криптовалютные обменники предоставляют услуги по отмыванию денег.

Реклама:

В отчете цитируют одно из объявлений на китайском языке: "Мы пересылаем 3 миллиона USDT, похищенных за рубежом, ежедневно". Есть веские доказательства, что "подпольные рынки данных перемещаются в Telegram, а продавцы активно ищут возможность работать с транснациональными преступными группировками, расположенными в Юго-Восточной Азии".

Юго-Восточная Азия стала главным центром индустрии, приносящей от $27,4 до $36,5 миллиарда в год и нацеленной на жертв по всему миру через мошеннические схемы. Многие из этих группировок являются китайскими синдикатами, работающими из укрепленных баз, укомплектованных работниками, которые стали жертвами торговли людьми.