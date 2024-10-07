Шмыгаль: Украина и Словакия создадут восточноевропейский энергетический хаб

Украина и Словакия договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил по результатам вторых межправительственных консультаций со Словакией, передает Укринформ.

"Мы договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, который имеет целью использование газовых хранилищ, развитие интерконнектора "Мукачево" и сотрудничество по атомной индустрии. Это усилит не только энергетическую безопасность двух наших стран, но и безопасность всего восточноевропейского региона", - сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что в энергетической сфере Украина и Словакия также реализуют совместный проект по модернизации электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны". По его словам, завершить этот проект планируют до конца 2028 года.

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"В результате мы расширим наши экспортно-импортные возможности и укрепим энергетическую безопасность обоих государств", - подчеркнул глава украинского правительства.

В то же время он отметил, что Украина благодарна Словакии за энергетическую поддержку.

"Подчеркну, что Словакия является второй страной по объемам как аварийной, так и коммерческой передачи электроэнергии в Украину. Это позволяет нам отвечать на энергетические вызовы военного времени", - добавил Шмыгаль.

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Напомним:

Украина не продлит контракт по транзиту российского газа после его окончания в 2025 году.