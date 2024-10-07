Доходность переработки энергетического гиганта Shell снизилась на 30%: причины

Индикативная маржа переработки Shell упала до 5,5 долл за баррель в третьем квартале 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании Shell.

Отмечается. что маржа переработки британского энергетического гиганта Shell снизилась на 30% в третьем квартале 2024 года, по сравнению со вторым кварталом.

Глобальная маржа переработки Shell в последние месяцы оказалась под давлением из-за замедления экономической активности, особенно в Китае, а также в связи с введением в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих заводов.

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Компания сообщила в отчете, что индикативная маржа переработки упала до 5,5 долл за баррель в третьем квартале с 7,7 долл за баррель в предыдущем периоде.

Торговые результаты ее подразделения по производству химикатов и нефтепродуктов также будут ниже, чем во втором квартале.

В то же время Shell повысил свои прогнозы производства сжиженного природного газа до диапазона от 7,3 млн до 7,7 млн метрических тонн за квартал (ранее этот диапазон составлял от 6,8 млн до 7,4 млн тонн).

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Энергетическая компания также повысила свой прогноз добычи нефти и газа на квартал до 1,74-1,84 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, с 1,58 до 1,78 млн баррелей нефти.