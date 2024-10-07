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Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута - Фицо

Понедельник, 7 октября 2024, 14:15 - Виктор Волокита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

Об этом он сообщил во время встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Укринформ.

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - сказал Фицо.

Роберт Фицо заявил о том, что Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

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"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы - ред.). Понимаем, что большинство вашей энергосистемы было уничтожено, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - заявил Фицо.

Он также сообщил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, который будет включать поддержку энергетической системы Украины.

Словакия электроэнергия
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