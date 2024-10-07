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Укр / Рус

РФ подняла расходы на пропаганду до исторического рекорда - 27 миллионов долларов в неделю

Понедельник, 7 октября 2024, 14:02 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

В проекте бюджета на 2025 год на государственную пропаганду заложено 137,2 млрд руб (1,42 млрд долл).

Об этом сообщает The Moscow Times.

По сравнению с 2024 годом расходы по статье средства массовой информации увеличатся на 15,9 млрд руб, или 13%, а их общий объем превысит годовые бюджеты средних российских регионов (например, 135 млрд рублей в Калининградской области, 110 млрд рублей в Пермском крае).

В среднем госпропаганда будет обходиться бюджету в 11,4 млрд рублей в месяц, или 2,6 млрд рублей в неделю, а главными получателями средств останутся государственные ТВ-каналы.

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Сообщается, что содержание "ТВ-Новости" - управляющей структуры Russia Today - в 2025 году обойдется россиянам в 31,1 млрд рублей - на 9% больше, чем в 2024-м. 

"Первый канал", потерявший с начала войны почти четверть аудитории, получит субсидию на 6 млрд рублей для наполнения телеэфира. 

Еще 18,6 млрд рублей заложено в бюджете для "Первого канала", НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и канала "Карусель" для оплаты трансляций в глубинке (в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек). По сравнению с текущим годом эти расходы вырастут на 1 млрд рублей.

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В 7 млрд рублей обойдется бюджету организация системы госпропаганды в оккупированных регионах Украины. 

Отдельной статьей - на 8,4 млрд рублей - в казну заложили расходы на медийные проекты администрации президента. Речь идет об организации "информационно-разъяснительного сопровождения" инициатив Владимира Путина "в сети Интернет".

Суммарно с начала войны (2022-24 гг.) правительство потратило на госСМИ более 350 млрд рублей. Но несмотря на щедрое финансирование, государственные ТВ-каналы стремительно теряют аудиторию. 

Наибольшие потери среди понес "Первый", количество зрителей которого упало на 22% за год и почти на треть, если сравнивать с летом 2022-го. 

"Россия 1" за год лишился каждого седьмого зрителя (-15%), хотя и остался самым популярным среди всех телеканалов страны: летом его смотрели 14,6% аудитории ТВ, хотя год назад это было 17%. 

Нарастить аудиторию удалось телеканалу НТВ, принадлежащему холдингу "Газпром медиа": его доля в среднесуточной аудитории выросла с 7,9% до 8,7%.

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