Доля США в венчурном капитале оборонных стартапов Европы выросла втрое за год

Инвесторы из США в 2024 году обеспечили более 65% инвестиций венчурного капитала в оборонные технологии в Европе, по сравнению с 18% в 2023 году на фоне глобальных конфликтов.

Об этом сообщает Financial Times.

Американские венчурные компании предоставили европейским оборонным стартапам 458 млн долл за 2024 год, что более чем втрое превышает сумму, инвестированную когда-либо ранее.

Общий объем венчурного капитала, привлеченного в Европе с 2018 года для оборонно-технологических предприятий, достиг 3 млрд долл, причем 87% из них приходится на Германию, Великобританию и Францию.

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Венчурные инвесторы, в частности в Европе, долгое время остерегались поддерживать оборонные компании по этическим соображениям, но ситуация начала меняться после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В 2024 году венчурные инвестиции в оборонные технологии могут достичь 1 млрд долл.

Этот рост свидетельствует о резком развороте по сравнению с предыдущим годом, когда более половины венчурного финансирования оборонных технологий в Европе поступало от внутренних инвесторов.

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Крупнейшая сделка в Европе под руководством США - привлечение 450 млн евро мюнхенским стартапом Helsing при участии General Catalyst, Accel и Lightspeed Venture Partners. Благодаря этому Мюнхен стал лидером по объему венчурного финансирования в оборонных технологиях в Европе.

На сектор оборонных технологий Европы сейчас приходится 1,8% венчурного финансирования. С 2022 года этот показатель увеличился более чем в три раза.