Федоров считает, что компании в секторе defense tech в этом году могут получить $50 млн инвестиций

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что украинские компании в секторе defense tech могут получить $50 млн инвестиций до конца года.

Об этом он сообщил во время инвестиционного форума Defense Tech Valley.

По его информации, Brave1 провел Defense Tech Valley - первый международный инвестиционный саммит, который собрал 650+ разработчиков и более 100 инвесторов.

Производители дронов с донаведением, водных дронов, РЭБ, средств связи, VR-тренажеров для ведения ближнего боя, НРК получили возможность представить свои проекты украинским и международным инвесторам.

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По его словам, ежемесячно на платформе Brave1 появляется 200+ новых разработок, каждая из них нуждается в финансировании.

Кластер предоставляет государственные гранты, а также регулярно проводит мероприятия для знакомства разработчиков с инвесторами, чтобы привлечь финансирование.

Напомним:

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Brave1 - украинский кластер оборонных инноваций, созданный для сотрудничества между всеми стейкхолдерами defense tech отрасли путем предоставления им организационной, информационной и финансовой поддержки. Стратегическая цель Brave1, чтобы Украина стала лидером мирового рынка оборонных технологий. Сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 2800 разработок от более чем 1200 украинских разработчиков.