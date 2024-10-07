Побороть зависимость от Китая. Минстратегпром создаст площадку для торговли украинскими компонентами

Министерство стратегических отраслей промышленности создаст каталог компонентов беспилотников, которые производятся в Украине.

Об этом заявила заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр на саммите Defense Tech Valley.

"Сегодня нашим основным источником комплектующих является китайский рынок. Но Украина должна заботиться о себе и не быть зависимыми от других рынков У нас есть много производителей, которые сначала делали беспилотники, а потом поняли, что их дроны будут не лучшими, и сейчас они производят хорошие комплектующие.

Мы готовимся к запуску цифрового проекта "библиотека комплектующих", где компания, которая производит технику и ищет компоненты, может зайти в эту библиотеку и по своему запросу увидеть, какие комплектующие уже производятся в Украине и найти контакты производителя. Так же компании, которые производят компоненты, могут зарегистрироваться и показать свой продукт", - сказала Гвоздяр.

Реклама:

По словам заместителя министра, украинские компоненты могут быть дороже, но это вопрос контроля качества, короткой логистики и развития продукта. "Будем работать над законодательством, которое будет регулировать первоочередную закупку тех товаров, которые в значительной степени состоят из украинских компонентов", - отметила она.

Ранее ЭП сообщала, что Китай ввел экспортные ограничения для ряда критических компонентов для дронов. Подробнее читайте в тексте: Китайские санкции. Останется ли Украина без дронов и РЭБа?