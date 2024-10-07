"еРобота": Государство инвестировало 10 млрд в развитие малого и среднего бизнеса

С начала действия проекта "еРобота" в июле 2022 года государство инвестировало через гранты 10 млрд грн в старт и развитие малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"21 тысяча предпринимателей воспользовались грантовыми программами "еРобота", которые мы запустили более двух лет назад для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса. За это время государство инвестировало в их проекты через гранты в целом 10 млрд грн", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, более 4 млрд грн инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет через уплаченные налоги и сборы.

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Кроме того, благодаря программе удалось создать около 60 тысяч рабочих мест во всех регионах Украины.

Как говорится в сообщении, от запуска проекта "еРобота" в июле 2022 года по программе "Собственное дело" выдано 19 тыс. микрогрантов на 4,5 млрд грн; на развитие перерабатывающих предприятий - 779 грантов на 3,9 млрд грн; на садоводство и развитие тепличного хозяйства - 240 грантов на 1,1 млрд грн; ветеранам и членам их семей - 1036 грантов на 481 млн грн.

Напомним:

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Проект "еРобота" был введен Правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго из их супругов, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.